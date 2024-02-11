На съёмочной площадке новой части «Капитана Америка» нашли упоминание Красного Халка

Пользователь Reddit под ником mistaJ222 опубликовал фотографии куртки одного из членов съёмочной группы новой части «Капитана Америка». Его внимание привлёк вышитый значок — рука Красного Халка, которая сжимает щит Капитана Америка.

Фото: mistaJ222

Фото: mistaJ222

Слухи о появлении персонажа в картине ходят уже достаточно давно. Ожидается, что Красного Халка сыграет Харрисон Форд, который исполняет роль президента Росса. Эту теорию подтверждает то, что ранее в Сети появилось фото, на котором актёр сидит в разорванных чёрных штанах — такие же носил краснокожий мутант.

Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки не раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Премьера фильма «Капитан Америка: Новый дивный мир» ожидается 14 февраля 2025 года.