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На съёмочной площадке новой части «Капитана Америка» нашли упоминание Красного Халка

На съёмочной площадке новой части «Капитана Америка» нашли упоминание Красного Халка
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Пользователь Reddit под ником mistaJ222 опубликовал фотографии куртки одного из членов съёмочной группы новой части «Капитана Америка». Его внимание привлёк вышитый значок — рука Красного Халка, которая сжимает щит Капитана Америка.

Фото: mistaJ222

Фото: mistaJ222

Слухи о появлении персонажа в картине ходят уже достаточно давно. Ожидается, что Красного Халка сыграет Харрисон Форд, который исполняет роль президента Росса. Эту теорию подтверждает то, что ранее в Сети появилось фото, на котором актёр сидит в разорванных чёрных штанах — такие же носил краснокожий мутант.

Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки не раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Премьера фильма «Капитан Америка: Новый дивный мир» ожидается 14 февраля 2025 года.

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