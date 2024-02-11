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Читка сценария фильма «Супермен: Наследие» пройдёт на следующей неделе

Читка сценария фильма «Супермен: Наследие» пройдёт на следующей неделе
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Актёр Натан Филлион рассказал, что читка сценария фильма «Супермен: Наследие» пройдёт уже на следующей неделе. Для этого вся команда встретится в Атланте.

В каст войдут Дэвид Коренсвет («Пэрл»), Рэйчел Броснахэн («Карточный домик»), Скайлер Джизондо («Ночь в музее: Секрет гробницы»), Николас Холт («Тепло наших тел»), Изабела Мерсед («Малышка»), Эди Гатеги («В клетке»), Натан Филлион («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Энтони Кэрриган («Отцовство») и Мария Габриэла де Фария («Точка невозврата»).

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.

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