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Автор «Американского чтива» Корд Джефферсон хочет снять эротический триллер

Автор «Американского чтива» Корд Джефферсон хочет снять эротический триллер
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10 февраля прошла церемония вручения наград DGA Awards. На мероприятии присутствовал режиссёр «Американского чтива» Корд Джефферсон, у которого журналисты смогли взять интервью.

В ходе разговора постановщик заявил, что сейчас работает над неонуарным вестерном, а в будущем хочет снять эротический триллер. По его словам, последний напоминал бы по духу «Роковое влечение» и «Одинокую белую женщину».

«Американское чтиво» — один из самых высокооценённых фильмов 2023 года. На Rotten Tomatoes картину рекомендуют 94% критиков и 95% зрителей. На «Оскаре-2024» лента претендует на пять наград, включая «Лучший фильм» и «Лучшую мужскую роль».

Мировая премьера ленты состоялась в начале сентября прошлого года. До кинотеатров России фильм так и не добрался.

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