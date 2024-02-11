Жена Уилла Смита испугала грабителей, пытавшихся ограбить её дом — СМИ

Издание TMZ сообщило, что недавно в дом жены Уилла Смита в Лос-Анджелесе пробрались двое грабителей. Однако им пришлось убежать, поскольку Джада Пинкетт-Смит в это время находилась внутри и спугнула их. Затем на место происшествия прибыла полиция, но никого не нашла, поскольку злоумышленники давно успели скрыться.

Отмечается, что правоохранительные органы составили протокол о попытке ограбления и начали расследование дела. К счастью, преступники ничего не смогли украсть, а Джада Пинкетт-Смит отделалась лишь небольшим испугом.

Напомним, в начале декабря прошлого года ограблению подверглась другая знаменитость — актёр Киану Ривз («Матрица» и «Джон Уик»). Преступники украли как минимум одно огнестрельное оружие и покинули дом звезды.