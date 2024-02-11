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В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп с аквариумом

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп с аквариумом
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Издание РБК Life обратило внимание, что в культовой картине «Иван Васильевич меняет профессию» есть малозаметный киноляп с аквариумом. Он оставался незамеченным на протяжении более 50 лет.

Фото: «Мосфильм»

В одной из сцен Иван Грозный исследует квартиру Шурика: царь слушает Высоцкого и кушает современную еду, пока в квартиру внезапно не возвращается Зина. После этого Грозный вынужден спрятаться за шторой — в этот момент вода в аквариуме, который стоит рядом с балконом, выглядит очень мутной и грязной.

Фото: «Мосфильм»

Однако стоит в кадре появится Зине, как вода в резервуаре магическим образом становится кристально чистой, а на её поверхности плавают водоросли.

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию» состоялась в сентябре 1973 года. Режиссёром ленты выступил Леонид Гайдай.

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