Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,4 млрд рублей

11 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,4 млрд рублей. Картина продолжает показывать невероятный успех, зарабатывая каждый день около 100 млн рублей. Видимо, касса в 1,5 млрд «Мастеру и Маргарите» уже обеспечена.

Фото: ЕАИС

Картина снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).