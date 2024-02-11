17-летний Данил donk Крышковец признан лучшим игроком топ-турнира IEM Katowice 2024

17-летний российский киберспортсмен Данил donk Крышковец признан самым ценным игроком по итогам Intel Extreme Masters Katowice 2024 по Counter-Strike 2.

Финальную серию против FaZe Clan (3:0) российский рифлер завершил с личным счётом 82–40 (рейтинг 1,93). Донк также побил рекорд, показав лучший средний рейтинг из всех MVP турнира в Катовице — 1,70.

Фото: ESL

Для Крышковца это уже вторая награда MVP в профессиональной карьере — в декабре он стал лучшим игроком по итогам BetBoom Dacha. Тогда ему было 16 лет и 320 дней.

Напомним, сегодня вечером российская Team Spirit выиграла IEM Katowice 2024, первый топ-турнир нового сезона по Counter-Strike 2. В финале «драконы» победили европейскую FaZe Clan со счётом 3:0.