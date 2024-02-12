Вышел драйвовый трейлер боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом

Кинокомпания Universal Pictures представила новый рекламный тизер боевика «Каскадёры». В небольшом ролике показали несколько новых сцен, включая драйвовую погоню и эмоциональный диалог между главными героями.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре (Райан Гослинг), который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант), которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч, известный по «Быстрее пули», «Дэдпулу 2» и другие известным боевикам. Премьера картины состоится 3 мая.