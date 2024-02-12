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К трейлеру «Дэдпула 3» выпустили постер

К трейлеру «Дэдпула 3» выпустили постер
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Marvel Studios вслед за публикацией первого трейлера «Дэдпула 3», который теперь называется «Дэдпул и Росомаха», показала и дебютный постер. Он ожидаемо обыгрывает тему дружбы двух персонажей (Дэдпул вновь называет Логана своим лучшим другом).

Постер «Дэдпула и Росомахи»

Постер «Дэдпула и Росомахи»

Фото: Marvel Studios

Третий «Дэдпул» станет единственным фильмом киновселенной Marvel в 2024 году: все остальные отложили на 2025-й и дальше. По сюжету болтливого наёмника завербуют в организацию по управлению правильным течением всех событий во всех вселенных.

В первом трейлере, к сожалению, были лишь намёки на Росомаху — его показали со спины и тенью, но в самом фильме должно быть много Хью Джекмана. Несмотря на массовую утечку кадров со съёмок

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.

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