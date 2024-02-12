Вышел первый трейлер «Королевства планеты обезьян» со звездой «Ведьмака» Фрейей Аллан

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала первый трейлер фильма «Королевство планеты обезьян». В ролике показали завязку будущей картины о млекопитающих и подтвердили новую дату премьеры — 10 мая 2024 года. События новой картины развернутся через несколько поколений после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

По сюжету фильма люди одичали, а среди животных началась новая междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы в поисках последних следов человеческих технологий. Тем временем шимпанзе молодой Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу и обезьян, и людей.

Главные роли в новой картине исполнят звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, звезда «Бесстыжих» Уильям Х. Мэйси и многие другие. Режиссёром будущего фильма выступил Уэс Болл, наиболее известный по трилогии «Бегущий в лабиринте».

Постеры

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios