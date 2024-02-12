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«50-летний Томас Шелби? Сделаем это!»: Киллиан Мёрфи — о возвращении к культовой роли

«50-летний Томас Шелби? Сделаем это!»: Киллиан Мёрфи — о возвращении к культовой роли
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Актёр Киллиан Мёрфи во время свежего интервью рассказал, что он не был единственным фаворитом на роль Томаса Шелби в сериале «Острые козырьки». Чтобы получить возможность сыграть в шоу, Мёрфи постарался.

По его словам, он отправил создателю шоу Стивену Найту сообщение, в котором отметил, что он — настоящий актёр, который готов много работать.

Физически я не был очевидным выбором. Я не знаю, убедил ли я Стивена на встрече, но, по-видимому, на это повлияло моё сообщение ему, в нём говорилось: «Помни, я актёр». И я действительно верю в это. Я действительно думаю, что наш долг как актёров — перевоплотиться во всё, чего требует роль.

Также Мёрфи отметил, что с радостью вернётся к Томасу Шелби и, например, покажет зрителям 50-летнего персонажа.

Если есть ещё история, которую можно рассказать, и если Стивен Найт представит сценарий, мы поработаем. Если мы захотим посмотреть на 50-летнего Томаса Шелби, сделаем это!
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