Вышел трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона»

Warner Bros. Television опубликовала трейлер седьмого и финального сезона сериала «Детство Шелдона». В ролике показали главного героя и других персонажей шоу.

Видео доступно на YouTube-канале TV Promos. Права на видео принадлежат Warner Bros. Television.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

В финальный сезон войдёт 14 эпизодов. Последняя и 14-я серия выйдет 16 мая — в этот день проект закончится. Вместе с Иэном Армитеджом, сыгравшим юного Шелдона Купера, в шоу снялись Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан и другие.

Премьера финального сезона состоится на CBS уже 15 февраля.