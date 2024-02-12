Оскар Айзек хочет вернуться к роли Лунного рыцаря для фильма «Сыновья полуночи»

«Сыновья полуночи» — команда сверхъестественных супергероев, появляющихся в комиксах издательства Marvel Comics. Разговоров об экранизации этой арки нет, но актёр Оскар Айзек с радостью бы вернулся к роли Лунного рыцаря для этой ленты.

В состав команды входили Призрачный гонщик, Блэйд, Морбиус, Каратель, Доктор Стрэндж и, конечно, сам Лунный рыцарь. Айзеку было бы интересно увидеть взаимодействие этих персонажей между собой.

Теперь, когда мы приступили к изучению того, кто такие Марк, Стивен и Джейк… это может быть интересной возможностью увидеть их частью команды.

Впервые Айзек в образе Лунного рыцаря появился в сериале «Лунный рыцарь». Его похвалили за сюжет, атмосферу и актёрскую игру Айзека. У шоу, по слухам, будет второй сезон.