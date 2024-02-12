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Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» выйдет летом этого года — СМИ

Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» выйдет летом этого года — СМИ
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По информации издания Collider, сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» выйдет уже летом этого года. Шоу, как обычно, выйдет на Disney+.

Действие «Аколита» развернётся задолго до событий первого эпизода «Звёздных войн», сериал расскажет новую историю. Ранее авторы проекта говорили, что вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы и черпали вдохновение из ленты «Три негодяя в скрытой крепости».

По словам создателей шоу, оно позволит узнать историю франшизы с точки зрения злодеев. Одну из главных ролей исполняет Дафни Кин, звезда «Логана». У её героини будет световой меч. Вместе с Кин в сериале сыграли Амандла Стенберг, Ли Джон-джэ, Йонас Суотамо, Джоди Тёрнер-Смит, Мэнни Хасинто и Чарли Барнетт.

Шоураннером выступает Лесли Хедланд.

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