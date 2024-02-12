Сегодня в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier стартовала российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь». Позже шоу будет выходить на телеканале ТНТ.

Для просмотра доступен первый эпизод. Вторая серия ожидается 13 февраля, а третья — 14 февраля.

Фото: OKKO/PREMIER

Российская адаптация расскажет историю круглой отличницы, которая вылетела с последнего курса университета из-за того, что её именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании – молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Их знакомство оборачивается неожиданностью – Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы тот смог вернуть свою бывшую.

Главные роли в шоу исполняют Никита Волков и Лиана Гриба. В российском ремейке турецкого хита также появится Марина Кравец из Comedy Club и телеведущий Саша Стоун.