Дэвид Финчер «тихо» работает над американской версией «Игры в кальмара» — инсайдер

Ещё в апреле 2023 года появилась информация о том, что американскую версию «Игры в кальмара» может снять режиссёр Дэвид Финчер, известный по «Бойцовскому клубу» и «Девушке с татуировкой дракона». Недавно инсайдер Джефф Снейдер вновь затронул эту тему.

По его словам, Финчер действительно задействован в проекте. Более того, он продолжает активную, но «тихую» работу над так называемым ремейком «Игры в кальмара». Пока официальной информации от Netflix касательно адаптации не поступало, однако компания очень заинтересована в выходе американской версии шоу именно от Финчера.

«Игра в кальмара» — популярный сериал, вышедший на Netflix в 2021 году. Шоу стало очень популярным и породило огромную фанатскую базу.