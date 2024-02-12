«Без хейта никуда»: актёр российской адаптации «Постучись в мою дверь» — про критику шоу

В недавнем интервью Илья Антоненко, который сыграл Филиппа в российской адаптации хитового турецкого сериала «Постучись в мою дверь», рассказал о съёмках шоу.

По его словам, он не стал смотреть турецкий проект, чтобы не думать о сходствах и различиях. Более того, Антоненко уверен, что российскую версию хита будут хейтить, но это вполне нормальный процесс.

Я думаю, в любом случае, будет интересно. Конечно, будет хейт, потому что без него в последнее время никуда. Но хейт – это тоже интерес и такая обратная сторона успеха.

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» стартовал сегодня на Okko и Premier. Первую серию шоу, которая идёт 45 минут, уже можно посмотреть онлайн, второй эпизод выйдет 13 февраля.