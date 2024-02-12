В тизере «Дэдпула 3» нашли героя из фильма «Люди Икс: Последняя битва»

Disney наконец-то выпустила долгожданный тизер «Дэдпула 3», в котором показала самого Уэйда Уилсона, Колосса, таксиста Допиндера и других персонажей, включая одного особенно интересного.

Фанаты обнаружили в трейлере мутанта по имени Пиро, который появлялся в фильме «Люди Икс: Последняя битва». Судя по ролику, в ленте будет постаревший персонаж — к его роли вернулся Аарон Стэнфорд.

Пиро из «Людей Икс»

Фото: 20th Century Fox

Пиро из «Дэдпула 3»

Фото: Disney

«Дэдпул 3», кстати, получил название «Дэдпул и Росомаха». Лента расскажет о том, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он встретится с Росомахой.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

Премьера ленты состоится 26 июля этого года.