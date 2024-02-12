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Фильм «Мастер и Маргарита» возглавляет кинопрокат в России третьи выходные подряд

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавляет кинопрокат в России третьи выходные подряд
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Согласно данным сайта Kinobusiness, фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России за прошедший уикенд. Примечательно, что это происходит уже третий раз подряд — картина и не думает сбавлять обороты.

За прошедшие выходные лента по роману Михаила Булгакова собрала 338,6 млн рублей. Вслед за «Мастером и Маргаритой» в рейтинге самых кассовых фильмов за уикенд оказался «Конец славы», который собрал за неделю 70,5 млн руб. «Бременские музыканты» собрали за неделю 51,3 млн рублей, а «Холоп 2» — 48,4 млн рублей.

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

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