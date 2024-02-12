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«Это будет шедевр»: фанаты в восторге от тизера «Дэдпула 3»

«Это будет шедевр»: фанаты в восторге от тизера «Дэдпула 3»
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Прошедшей ночью Marvel Studios опубликовала долгожданный тизер «Дэдпула 3», в котором показали самого Дэдпула, Колосса и других персонажей франшизы. Реакция фанатов, само собой, получилась горячей.

На официальном канале Marvel Entertainment у ролика набралось уже 8 млн просмотров и 584 тыс. лайков. В комментариях все фанаты остались в восторге от показанного в ролике, но некоторые огорчились отсутствием полноценного образа Росомахи в трейлере.

Это прекрасно, я собираюсь плакать сутками.
Дэдпул перезагружает киновселенную Marvel, и это прекрасно!
После просмотра этого трейлера я могу сказать только одно слово — потрясающе.
Это будет шедевр с Росомахой и Дэдпулом, мы ждём!

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера ленты состоится 26 июля этого года.

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