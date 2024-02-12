«Это будет шедевр»: фанаты в восторге от тизера «Дэдпула 3»

Прошедшей ночью Marvel Studios опубликовала долгожданный тизер «Дэдпула 3», в котором показали самого Дэдпула, Колосса и других персонажей франшизы. Реакция фанатов, само собой, получилась горячей.

На официальном канале Marvel Entertainment у ролика набралось уже 8 млн просмотров и 584 тыс. лайков. В комментариях все фанаты остались в восторге от показанного в ролике, но некоторые огорчились отсутствием полноценного образа Росомахи в трейлере.

Это прекрасно, я собираюсь плакать сутками.

Дэдпул перезагружает киновселенную Marvel, и это прекрасно!

После просмотра этого трейлера я могу сказать только одно слово — потрясающе.

Это будет шедевр с Росомахой и Дэдпулом, мы ждём!

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера ленты состоится 26 июля этого года.