Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко рассказал о фильмах, которые нужны россиянам

В недавнем интервью актёр Александр Самойленко, звезда «Холопа» и «Папиных дочек», рассказал о фильмах, которые необходимы россиянам. По его словам, жителей России волнуют ленты о вечных вопросах, а не просто мейнстримовское кино.

Как отметил Самойленко, в индустрии много комедий, ужастиков, боевиков и прочих лент, но мало фильмов с важными для человечества вопросами.

В большей степени все стараются делать мейнстримовское кино — то, которое нравится зрителю, то, которое вызывает эмоции: какие-то комедии, триллеры, экшн-фильмы и так далее. Забывая про то, что не только в этом смысл жизни. Мало фильмов о каких-то могучих проблемах, которые так или иначе встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения.

Актёр также отметил, что следует снимать больше героического кино, а для развития кинематографа нужно выделять больше денег.