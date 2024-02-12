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Комика Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в больницу

Комика Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в больницу
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78-летний российский юморист Евгений Петросян попал в больницу с переломом предплечья со смещением. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Mash.

По информации издания, артист упал во время прогулки в центре Москвы по улице Лесной. Петросяну вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. Других подробностей нет — знакомые сообщают, что не могут выйти на связь с Евгением Вагановичем, он не отвечает на звонки.

Это не первый случай за последний год, когда Петросян оказывается в больнице. Ранее известный комик проходил проверку на коронавирус, а в мае был госпитализирован из-за болезни сердца или головных болей — некоторые источники утверждали, что он ударился головой в собственной квартире.

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