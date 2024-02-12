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В России снимают фильм «Письмо Деду Морозу» с Охлобыстиным, Асмус и цифровыми персонажами

В России снимают фильм «Письмо Деду Морозу» с Охлобыстиным, Асмус и цифровыми персонажами
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В ближайшее время в России пройдут съёмки очередного новогоднего блокбастера под названием «Письмо Деду Морозу», который планируется выпустить в конце 2025 или в первых числах 2026 года.

Фильм расскажет о строгом юристе, который привык жить по правилам и не любит фантазии. Однажды его сын находит и отправляет детские письма отца Деду Морозу — и все желания героя начинают сбываться, что неожиданно становится угрозой для всего мира.

Главные роли в «Письме Деду Морозу» сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Помимо них, в фильме можно будет увидеть анимационных персонажей, созданных при помощи CGI-анимации — ожившие игрушки главного героя в виде солдатиков и индейцев, а также старого пирата Флинта.

Режиссёром станет Кирилл Кузин («Война полов», сериал «Сергий против нечисти»).

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