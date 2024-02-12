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На фиджитал-хоккее в Омске 22 тысячи болельщиков провели рекордный флешмоб

На фиджитал-хоккее в Омске 22 тысячи болельщиков провели рекордный флешмоб
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В рамках финала регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги в Омске прошла фиджитал-программа, посвящённая приближающимся Играм будущего.

Матчи местного «Авангарда» со «Спартаком» и со СКА дополнили знакомством с фиджитал-спортом. Среди прочего 22 тысячи болельщиков на трибунах приняли участие в рекордном флешмобе с танцами в симуляторе Just Dance — его провела участница чемпионата мира и популярная стримерша Анастасия Spacemita Большакова.

Танцевальный симулятор станет одной из дисциплин на Играх будущего в Казани. Предусмотрены открытые отборочные для всех желающих, соревнования пройдут с 25 по 28 февраля, а призовой фонд составит $ 50 тыс.

Всего на Игры будущего приедут свыше 2000 спортсменов из 107 стран мира, общий призовой фонд составит $ 20 млн.

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