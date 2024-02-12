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Российские геймеры чаще всего слушают рок и инструментальную музыку — исследование

Российские геймеры чаще всего слушают рок и инструментальную музыку — исследование
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Российский игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment представил итоги исследования, в ходе которого выяснил, как геймеры проводят свободное время.

По итогам опроса, в котором приняли участие более 5000 человек, выяснилось, что почти для каждого видеоигры — не единственное хобби. 19% геймеров любят смотреть фильмы и сериалы, по 12% — заниматься спортом и читать книги. Среди популярных ответов также есть рыбалка, рукоделие и флористика.

Фото: Astrum Entertainment

Среди музыкальных жанров геймеры чаще всего предпочитают рок (28%), поп-музыку (14%) и инструментальную музыку (10%). Из фильмов чаще всего респонденты называли комедии и боевики (29% и 28% соответственно).

Фото: Astrum Entertainment

Также отмечается, что сразу 64% опрошенных геймеров занимаются спортом — правда, чаще не систематически.

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