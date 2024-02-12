Фильм «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун выйдет в онлайне 27 февраля

Кинокомпания Searchlight Pictures назвала дату выхода фильма «Бедные-несчастные» в цифровых сервисах. Ленту с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо можно будет посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах Amazon Prime и Apple TV+ уже 27 февраля.

Таким образом, один из главных номинантов на «Оскар»-2024 появится в Сети за две недели до самой церемонии. Картина рассказывает о Белле Бакстер, которая трагически погибает, утопившись в реке. Эксцентричный учёный доктор Годвин Бакстер решает спасти свою дочь, пересадив ей мозг её же нерождённого ребёнка. В результате Белле предстоит заново познать мир в теле взрослого человека.

Фестивальная драма Йоргоса Лантимоса («Лобстер») стала триумфатором Венецианского кинофестиваля, выиграв его главный приз — «Золотого льва». Тем временем сборы ленты в прокате превысили $ 81 млн при бюджете в $ 35 млн.