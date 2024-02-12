Разработчик Dead Cells раскритиковал решение студии прекратить поддержку игры

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Бывший геймдизайнер Dead Cells Себастьян Бенар выступил с критикой решения студии Motion Twin прекратить поддержку популярной игры, о которой разработчики заявили 9 февраля.

По его словам, компания сделала это из-за жадности Motion Twin.

Motion Twin сделала самый мерзкий шаг по отношению к Dead Cells, который только можно себе представить. Я вижу всю ситуацию за кулисами и очень рад, что больше не участвую в этом. Официальное заявление — это полная маркетинговая чушь, реальная ситуация выглядит совсем иначе. Никогда не думал, что моя бывшая компания окажется настолько жадной.

Себастьян Бенар был одним из основателей Motion Twin и покинул её после 19 лет работы. После этого студия создала отдельную компанию Evil Empire, которая работала непосредственно над Dead Cells — но теперь заявляется, что Evil Empire займётся другими проектами.