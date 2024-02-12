Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчик Dead Cells раскритиковал решение студии прекратить поддержку игры

Разработчик Dead Cells раскритиковал решение студии прекратить поддержку игры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший геймдизайнер Dead Cells Себастьян Бенар выступил с критикой решения студии Motion Twin прекратить поддержку популярной игры, о которой разработчики заявили 9 февраля.

По его словам, компания сделала это из-за жадности Motion Twin.

Motion Twin сделала самый мерзкий шаг по отношению к Dead Cells, который только можно себе представить. Я вижу всю ситуацию за кулисами и очень рад, что больше не участвую в этом. Официальное заявление — это полная маркетинговая чушь, реальная ситуация выглядит совсем иначе. Никогда не думал, что моя бывшая компания окажется настолько жадной.

Себастьян Бенар был одним из основателей Motion Twin и покинул её после 19 лет работы. После этого студия создала отдельную компанию Evil Empire, которая работала непосредственно над Dead Cells — но теперь заявляется, что Evil Empire займётся другими проектами.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android