В Британии на фаната Гарри Поттера вызвали полицию, спутав волшебную палочку с ножом

Несколько офицеров британской полиции провели обыск в отеле неподалёку от Лестера. Как сообщает издание Guardian, правоохранители выехали на вызов, поскольку кто-то заметил «человека с большим ножом».

Но никакого преступника на месте не оказалось: зато офицеры отыскали молодого парня с волшебной палочкой в руке — он оказался фанатом Гарри Поттера. Один из полицейских прокомментировал это так:

После расследования мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с палочкой в руке. К счастью, никто из жителей не пострадал, признаков Волан-де-Морта на месте также не обнаружено.

Вероятно, участник инцидента собирался посетить чаепитие в стиле Гарри Поттера — оно проходило в соседнем районе в то же время.