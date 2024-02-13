На Amazon подали в суд за повышение цен на Prime Video и обман пользователей

По данным The Hollywood Reporter, Amazon столкнулась с судебным иском, обвиняющим её в том, что она вводит в заблуждение подписчиков Prime, взимая с них дополнительную плату за показ фильмов и телешоу без рекламы.

Коллективный иск, поданный в пятницу в федеральный суд Калифорнии, касается нарушения контракта и законов штата о защите прав потребителей от имени пользователей, которые увидели, что условия их подписок на Amazon изменились, когда компания решила сделать уровень рекламы стандартным для своих более чем 100 млн подписчиков.

Главная претензия людей — нужда платить дополнительные $ 3 за то, чтобы отключить рекламу, поверх уже обозначенной суммы.

Теперь подписчики должны доплачивать, чтобы получить то, за что они уже заплатили.

Иск требует не менее $ 5 млн компенсации и судебного приказа, запрещающего Amazon продолжать мошеннические действия.