Марк Руффало не исполнит роль Халка в «Капитане Америка 4»

Во время вопросов и ответов о своей карьере на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре Марк Руффало ввёл всех в смятение, заявив, что снимется в роли Халка в четвёртой части «Капитана Америка».

На вопрос журналиста о том, появится ли он в ленте, актёр ответил положительно, после чего появились новости о том, что Руффало подтвердил возвращение к роли Халка, но на деле всё оказалось не так. По данным источников Variety, актёр просто оговорился.

Руффало думал, что отвечает на вопрос о том, что «Капитан Америка 4» — один из будущих фильмов Marvel Studios, поэтому и ответил положительно. Никакого возвращения не планируется.

Премьера фильма «Капитан Америка 4» состоится 14 февраля 2025 года — он станет последней лентой пятой фазы киновселенной Marvel.