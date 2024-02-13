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Бен Ван сыграет главную роль в новой части «Каратэ-пацана»

Бен Ван сыграет главную роль в новой части «Каратэ-пацана»
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По данным издания The Hollywood Reporter, Бен Ван, наиболее известный по роли в сериале «Американец китайского происхождения», сыграет главную роль в новой части «Каратэ-пацана».

Кастинг был проведен после глобального поиска, начавшегося в конце ноября 2023 года. В результате кастинга были получены тысячи заявок со всего мира. По словам инсайдеров студии Sony Pictures, Ван провёл выдающееся прослушивание, которое продемонстрировало его глубокую связь с персонажем. Также помогло то, что он свободно владеет китайским языком и обладает высокими навыками во многих видах боевых искусств,

Картина, продолжающая «Каратэ-пацана», выйдет уже 13 декабря 2024 года в мировых кинотеатрах. Ральф Маччио вернётся к роли Дэниэла ЛаРуссо из оригинального фильма 1984 года, а Джеки Чан — к мистеру Хану из ремейка 2010 года.

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