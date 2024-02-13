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В «Сонике 3 в кино» Кристен Риттер сыграет человека — инсайдер

В «Сонике 3 в кино» Кристен Риттер сыграет человека — инсайдер
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По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, Кристен Риттер, известная по роли Джессики Джонс в сериале Marvel, сыграет в «Сонике 3 в кино» человеческого персонажа. Ранее было известно лишь о её назначении на роль.

Более того, у Рихтмана даже есть более точная информация касательно героини Риттер. Ей досталась роль человека по имени капитан Роквелл, она будет как-то связана с Соником. Других данных о персонаже нет.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением безумного Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Мировая премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря.

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