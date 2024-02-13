Фанат «Гарри Поттера» с палочкой напугал жителей отеля — они вызвали полицию

По информации газеты The Guardian, посетители отеля в Британии испугались одного мужчину и вызвали полицию. После прибытия правоохранительных органов ситуация стала ещё забавнее.

Как оказалось, постояльцев напугал мужчина, размахивающий ножом, только на деле это был не нож, а палочка из «Гарри Поттера». Мужчина оказался фанатом франшизы и махал ей, а люди испугались и вызвали полицию. После происшествия на странице сотрудника полиции в соцсети появился забавный пост.

Сегодня утром в составе группы вооруженных правоохранителей я посетил большой отель в Эндерби после сообщения о том, что внутри у лифтов находится мужчина с большим ножом. Удалось выяснить, что это был фанат «Гарри Поттера» с палочкой. Никто из постояльцев не пострадал, следов Волан-де-Морта не обнаружено.

Притом приписка про Волан-де-Морта настоящая. Похоже, сотрудник полиции тот ещё юморист.