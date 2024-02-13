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Актриса Кейт Уинслет объяснила, почему была очень несчастна после успеха «Титаника»

Актриса Кейт Уинслет объяснила, почему была очень несчастна после успеха «Титаника»
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Фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона сразу же после выхода стал настоящим феноменом. Картина возглавила рейтинг самых кассовых картин в истории, а исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет тут же превратились в звёзд Голливуда.

Однако со всемирной славой пришли и большие последствия. Как вспомнила Кейт Уинслет, сразу после успеха фильма её жизнь стала кошмаром — журналисты и фотографы постоянно преследовали и пристально следили за её жизнью. Из-за этого актрисе пришлось сниматься в малоизвестных картинах, отказываясь участвовать в блокбастерах именитых режиссёров.

Я чувствовала, что после «Титаника» мне нужно было выглядеть определённым образом или быть определённым человеком, поскольку вторжение СМИ в то время было настолько значительным, что моя жизнь стала довольно неприятной. Журналисты всегда говорили мне: «После «Титаника» вы могли сняться в любом фильме, но всё же выбрали малоизвестные произведения». И я такая: «Да, чёрт возьми, я так и сделала!» Потому что быть знаменитостью было ужасно. Я, конечно, была благодарна. Мне было чуть больше двадцати лет, и я смогла позволить себе квартиру. Но я не хотела, чтобы за мной следили, когда я просто кормлю уток.

Ближайшим проектом Кейт Уинслет станет сериал «Режим» для HBO. В нём актриса перевоплотится в канцлера авторитарного государства, чьё правление подходит к концу.

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