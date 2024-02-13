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«Я был с богом»: режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» — о встрече со Стивеном Спилбергом

«Я был с богом»: режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» — о встрече со Стивеном Спилбергом
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Режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки заявил, что культовому режиссёру Стивену Спилбергу очень понравилась его лента. По словам Ямадзаки, Спилберг посмотрел картину три раза.

Ещё Такаси отметил, что очень уважает коллегу-режиссёра за его творческий взгляд и вклад в индустрию. А ещё он назвал Спилберга «богом».

Я был с богом. Что мне теперь делать?

Фильм «Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. Ленту приняли очень тепло как критики, так и зрители. Ещё картина стала финансово успешной, собрала $ 100 млн и получила звание третьей самой кассовой неанглоязычной лентой за всю историю США. Ещё у картины есть номинация на «Оскаре-2024» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

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