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Тома Круза заметили вместе с российской светской львицей Эльсиной Хайровой — СМИ

Тома Круза заметили вместе с российской светской львицей Эльсиной Хайровой — СМИ
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Как сообщает издание Daily Mail, голливудский актёр Том Круз и российская светская львица Эльсина Хайрова находятся в отношениях. Недавно «пара» присутствовала на гала-ужине в поддержку благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity в Лондоне, однако оба старались не светиться друг с другом, чтобы «сохранить конфиденциальность отношений».

Источники Daily Mail сообщают, что 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова сблизились в последние несколько недель, проводя друг с другом всё больше времени. Звезда Голливуда якобы частый гость в апартаментах российской девушки, однако они часто бывают вместе и на различных мероприятиях.

На ситуацию уже отреагировал отец Эльсины — бывший депутат Госдумы Ринат Хайров. В интервью изданию «БИЗНЕС Online» он не стал отрицать отношения своей дочери со знаменитым актёром, предложив «закрыть эту тему». Тем временем сам Том Круз всё ещё не подтверждал наличие новых для себя отношений.

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