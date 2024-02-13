Объявлены комментаторы русскоязычной трансляции RMR к первому мэйджору по Counter-Strike 2

Русскоязычная студия освещения FISSURE огласила список талантов на RMR-квалификации к PGL Major Copenhagen 2024 — первому чемпионату мира по Counter-Strike 2.

Комментировать и анализировать матчи будут известные кастеры, а также бывшие про-игроки в CS:GO.

Дмитрий Dima Бандурка

Дмитрий sotF1k Форостянко

Семён kinqie Лисицын

Роман Cyberfocus Дергач

Алексей 1uke Зимин

Никита Sheyl Демешов

Павел Toll Григорьев

Евгений BAC9COPOCTb Ватлашов

Владимир Wayns Ивашковец

Георгий grom_0_zeka Жучков

Фото: FISSURE

Все трансляции можно будет посмотреть бесплатно на Twitch-канале студии FISSURE. Первый RMR-турнир для европейских команд пройдёт с 14 по 17 февраля — там сыграют российские Virtus.pro, BetBoom Team, 9Pandas и «Амкал».

Вторая квалификация на мэйджор состоится 19–22 февраля. Там за путёвки в основную стадию сыграют ещё две команды из России, Team Spirit и Cloud 9.

По итогам каждого RMR-турнира по 8 команд из 16 попадут на PGL Major Copenhagen 2024 в Дании. Главный турнир по CS 2 пройдёт во второй половине марта.