Объявлены комментаторы русскоязычной трансляции RMR к первому мэйджору по Counter-Strike 2

Русскоязычная студия освещения FISSURE огласила список талантов на RMR-квалификации к PGL Major Copenhagen 2024 — первому чемпионату мира по Counter-Strike 2.
Комментировать и анализировать матчи будут известные кастеры, а также бывшие про-игроки в CS:GO.
- Дмитрий Dima Бандурка
- Дмитрий sotF1k Форостянко
- Семён kinqie Лисицын
- Роман Cyberfocus Дергач
- Алексей 1uke Зимин
- Никита Sheyl Демешов
- Павел Toll Григорьев
- Евгений BAC9COPOCTb Ватлашов
- Владимир Wayns Ивашковец
- Георгий grom_0_zeka Жучков
Фото: FISSURE
Все трансляции можно будет посмотреть бесплатно на Twitch-канале студии FISSURE. Первый RMR-турнир для европейских команд пройдёт с 14 по 17 февраля — там сыграют российские Virtus.pro, BetBoom Team, 9Pandas и «Амкал».
Вторая квалификация на мэйджор состоится 19–22 февраля. Там за путёвки в основную стадию сыграют ещё две команды из России, Team Spirit и Cloud 9.
По итогам каждого RMR-турнира по 8 команд из 16 попадут на PGL Major Copenhagen 2024 в Дании. Главный турнир по CS 2 пройдёт во второй половине марта.