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Стали известны кастеры PGL CS2 Major Copenhagen 2024 — когда и где смотреть RMR-турниры на русском

Объявлены комментаторы русскоязычной трансляции RMR к первому мэйджору по Counter-Strike 2
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Русскоязычная студия освещения FISSURE огласила список талантов на RMR-квалификации к PGL Major Copenhagen 2024 — первому чемпионату мира по Counter-Strike 2.

Комментировать и анализировать матчи будут известные кастеры, а также бывшие про-игроки в CS:GO.

  • Дмитрий Dima Бандурка
  • Дмитрий sotF1k Форостянко
  • Семён kinqie Лисицын
  • Роман Cyberfocus Дергач
  • Алексей 1uke Зимин
  • Никита Sheyl Демешов
  • Павел Toll Григорьев
  • Евгений BAC9COPOCTb Ватлашов
  • Владимир Wayns Ивашковец
  • Георгий grom_0_zeka Жучков

Фото: FISSURE

Все трансляции можно будет посмотреть бесплатно на Twitch-канале студии FISSURE. Первый RMR-турнир для европейских команд пройдёт с 14 по 17 февраля — там сыграют российские Virtus.pro, BetBoom Team, 9Pandas и «Амкал».

Вторая квалификация на мэйджор состоится 19–22 февраля. Там за путёвки в основную стадию сыграют ещё две команды из России, Team Spirit и Cloud 9.

По итогам каждого RMR-турнира по 8 команд из 16 попадут на PGL Major Copenhagen 2024 в Дании. Главный турнир по CS 2 пройдёт во второй половине марта.

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