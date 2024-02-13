Кинокомпания Марго Робби, снявшая «Барби», заключила эксклюзивный договор с Warner Bros.

Продюсерская компания LuckyChap, основанная актрисой Марго Робби, заключила эксклюзивное соглашение с кинокомпанией Warner Bros. По условиям договора, конгломерат сможет первым узнавать о будущих проектах студии и выбирать подходящие для дистрибуции произведения.

Условия сделки не разглашаются, однако инсайдеры сообщают, что она выгодна для обеих сторон. Так, Warner Bros. получила в свою копилку ещё одну перспективную компанию по производству контента, а LuckyChap — инвестиции и стабильного партнёра для своих будущих картин. С 2017 года студия уже выпустила несколько хитовых лент, включая «Тоню против всех», «Солтбёрн» и «Барби».

Ранее Warner Bros. заключила ещё одно соглашение — с Томом Крузом. По его условиям голливудская звезда будет работать над оригинальными фильмами и лентами по уже существующим франшизам студии, в которых он же исполнит главную роль.