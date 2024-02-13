Вышел первый тизер отечественной адаптации «Зорро» — сериала про мстителя в России 1840-х

Телеканал ТВ-3 представил дебютный тизер сериала «Зорро», адаптации известной истории про мстителя в маске.

Действие сериала происходит в 1840-х годах. По сюжету Зорро вынужден покинуть Калифорнию и отправиться в Россию, однако посланные губернатором наёмники настигают его даже на другом континенте — герою предстоит вступить в сражение с ними на незнакомой земле.

Видео доступно на YouTube-канале ТВ-3. Права на видео принадлежат ТВ-3.

Детали проекта пока не разглашаются: имя главного актёра, а также количество серий и дата премьеры пока неизвестны.

Делон, Бандерас, Бернардо — кто следующий? Скоро узнаем! Место героя пока свободно, и его может занять любой. Какому актеру больше всех подойдет черная маска?

Сейчас ТВ-3 показывает новый испанский сериал по «Зорро» с Мигелем Бернардо («Элита», «1899») в главной роли.