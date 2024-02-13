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Записи созвонов в Zoom набирают миллионы просмотров: их включают, чтобы имитировать работу

Записи созвонов в Zoom набирают миллионы просмотров: их включают, чтобы имитировать работу
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Пользователи социальной сети X обратили внимание на то, что записи рабочих созвонов в Zoom набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров после публикации на YouTube.

Причина оказалась проста — пользователи включают эти видео, чтобы доказать семье, что они заняты работой. Об этом люди сами пишут в комментариях к роликам.

Кто-нибудь ещё включает это видео, когда родные заходят к вам в комнату? :)
Когда нужно, чтобы семья оставила меня в покое — я запускаю это. Помогает.
Я не готов рассказать родителям, что меня выгнали с работы. Поэтому сказал им, что буду работать из дома, и каждое утро запускаю такие ролики. Это моё спасение.

Видео доступно на YouTube-канале GitLab Unfiltered. Права на видео принадлежат GitLab Unfiltered.

Пользователи X посчитали происходящее забавным, а также выдвинули несколько других идей, которые помогут отвязаться от семьи и отдохнуть — например, видео с биржевыми графиками.

Некоторые отметили, что в этом отлично поможет Apple Vision Pro и другие подобные устройства — можно просто надеть очки и включить любой фильм, а другие люди этого не увидят.

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