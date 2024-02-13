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Вышел трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун — премьера уже 8 марта

Вышел трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун — премьера уже 8 марта
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Netflix выпустил полноценный трейлер «Девицы» — фэнтезийного фильма со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Вместе с роликом онлайн-кинотеатр подтвердил дату релиза: премьера ленты состоится уже 8 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Девица» расскажет историю принцессы Элоди, которая готовится выйти замуж. Внезапно супружеская идиллия разрушается, когда родители жениха отдают её на съедение дракону — однако девушка решает бороться за свою жизнь до самого конца и вернуться к правлению над королевством.

Помимо Милли Бобби Браун, в фильме сыграли Робин Райт («Форрест Гамп»), Шохре Агдашлу («Обещание»), Анджела Бассетт («Конь БоДжек») и другие. Режиссёром ленты выступил Хуан Карлос Фреснадильо, известный по фильму «28 недель спустя».

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