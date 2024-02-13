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Завершились съёмки сериала «Подслушано в Рыбинске» Тодоровского со звездой «Слова пацана»

Завершился съёмочный процесс сериала «Подслушано в Рыбинске». Проект описывают как «ироничный триллер». Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER (точная дата пока неизвестна).

Сериал расскажет историю провинциального журналиста, который внезапно получает магический дар и видит во снах преступления, которые вскоре происходят наяву.

Снял «Подслушано в Рыбинске» Пётр Тодоровский — внук автора «Интердевочки» и других советских хитов, который сам успел прославиться благодаря работе над «Большим» и «Полётом».

Главную роль исполнит Тимофей Трибунцев («Пищеблок», «Домашний арест», «Цербер»). В сериале также сыграют Юлия Хлынина, Антон Васильев, Михаил Кремер и молодой актёр Рузиль Минекаев, который стал известен после выхода сериала «Слово пацана» — он исполнит роль задиристого хулигана, который хочет отомстить за смерть близкого человека.