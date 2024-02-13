Вышел дублированный трейлер фильма «Дэдпул 3» с Петром Гланцем и другими актёрами озвучки

Студия Red Head Sound опубликовала дублированный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». Судя по всему, именно в этом дубляже картину будут неофициально прокатывать в России через несколько недель после официальной премьеры, которая намечена на 26 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Дмитрий Череватенко. Права на видео принадлежат Marvel/Red Head Sound.

Авторы привлекли для озвучки Петра Гланца — официального голоса знаменитого супергероя в прошлых двух частях серии. Также к своим ролям вернулись Даниил Эльдаров (Допиндер), Лина Иванова (Сверхзвуковая Боеголовка) и Ульяна Чеботарь (Ванесса). В Red Head Sound пообещали вернуть и остальных актёров из прошлых частей франшизы.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет о том, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он встретится с Росомахой. «Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году.