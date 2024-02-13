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Съёмки байопика про Брюса Ли от режиссёра «Халка» и «Жизни Пи» начнутся в апреле

Съёмки байопика про Брюса Ли от режиссёра «Халка» и «Жизни Пи» начнутся в апреле
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В апреле стартует съёмочный процесс биографического фильма о легендарном актёре и популяризаторе боевых искусств Брюсе Ли. Об этом пишет World of Reel.

Байопик расскажет о переезде легенды кунг-фу из Гонконга в США, уроках боевых искусств и съёмках в фильмах. Режиссёром выступит обладатель трёх «Оскаров» Энг Ли («Халк», «Горбатая гора», «Жизнь Пи»).

По информации источника, роль Брюса Ли исполнит сын постановщика — Мэйсон Ли, который известен по второстепенным ролям в фильмах «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча».

Дата релиза фильма пока неизвестна. В 2024 году также должен выйти аниме-сериал «Дом Ли», в котором Брюс Ли соберёт команду для борьбы с тёмными силами.

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