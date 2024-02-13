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Пётр Гланц объяснил, почему решил вернуться к озвучке Дэдпула

Пётр Гланц объяснил, почему решил вернуться к озвучке Дэдпула
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Известный актёр дубляжа и диктор Пётр Гланц рассказал, как принял решение озвучивать «Дэдпула 3» в версии студии Red Head Sound.

В обращении к зрителям Гланц отметил, что для него главное — «предоставить лучший контент, который только возможно», поэтому он решил работать вместе с актёрами, которые озвучивали прошлые фильмы серии.

Разные студии в последнее время обращались с предложением записать Дэдпула у них, и в итоге только Red Head Sound пошла на эти условия и собрала основной каст.

По словам Гланца, к своим ролям для озвучки Red Head Sound вернутся Александр Рахленко (Росомаха), Максим Ковалевский (Колосс) и Руслан Габидуллин (Хорёк). Кроме того, переводом займётся Татьяна Омельченко.

Самое главное — человек, который лучше всех знает мир Дэдпула. Она переводила первый, второй… 2,5 фильма — а значит, качество перевода будет на соответствующем уровне.

Ранее в Сети вышел дублированный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» с участием Гланца. В России картину будут прокатывать неофициально через некоторое время после мировой премьеры.

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