В Destiny добавили костюмы Шепарда, Гарруса и Лиары в рамках коллаборации с Mass Effect

Разработчики онлайн-шутера Destiny 2 выпустили обновление, посвящённое коллаборации с космическим боевиком Mass Effect.

Игроки смогут бесплатно получить набор Alliance Requisition Bundle, который включает в себя новый внешний вид для кораблей. За серебро геймеры смогут также получить доступ к особому удару и смайлику в стиле Mass Effect.

В Destiny 2 также появились наборы брони персонажей ME — Командора Шепарда, Гарруса и Лиары. Но их можно только купить за донатную валюту.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Сейчас разработчики Destiny 2 активно занимаются новой игрой — онлайн-шутером Marathon. Игра выйдет на ПК и консолях, точной даты релиза пока нет.