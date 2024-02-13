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В Destiny добавили костюмы Шепарда, Гарруса и Лиары в рамках коллаборации с Mass Effect

В Destiny добавили костюмы Шепарда, Гарруса и Лиары в рамках коллаборации с Mass Effect
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Разработчики онлайн-шутера Destiny 2 выпустили обновление, посвящённое коллаборации с космическим боевиком Mass Effect.

Игроки смогут бесплатно получить набор Alliance Requisition Bundle, который включает в себя новый внешний вид для кораблей. За серебро геймеры смогут также получить доступ к особому удару и смайлику в стиле Mass Effect.

В Destiny 2 также появились наборы брони персонажей ME — Командора Шепарда, Гарруса и Лиары. Но их можно только купить за донатную валюту.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Сейчас разработчики Destiny 2 активно занимаются новой игрой — онлайн-шутером Marathon. Игра выйдет на ПК и консолях, точной даты релиза пока нет.

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