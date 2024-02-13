Первый трейлер «Дэдпула 3» набрал 365 млн просмотров за сутки — это новый мировой рекорд

Дебютный тизер предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» за первые сутки успели просмотреть 365 млн раз на всех площадках.

Таким образом, «Дэдпул 3» поставил мировой рекорд — ролик от Marvel перебил предыдущее достижение на 9,5 млн. Ранее самым популярным трейлером за первые 24 часа было видео, посвящённое мультфильму «Человек-паук: Нет пути домой».

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

Трейлер нового «Дэдпула» впервые показали во время прошедшего Супербоула. Это будет единственный фильм Marvel в 2024 году — остальные проекты были отложены из-за забастовок сценаристов и актёров Голливуда в середине прошлого года.

В России официального проката «Дэдпула 3» не будет, но Пётр Гланц и другие актёры дубляжа прошлых частей уже готовятся озвучивать фильм.