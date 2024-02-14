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Появился первый кадр из биографического фильма о Майкле Джексоне

Появился первый кадр из биографического фильма о Майкле Джексоне
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Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый кадр биографического фильма о Майкле Джексоне. На нём можно увидеть Джафара Джексона — племянника короля поп-музыки, который смотрится в образе своего дяди очень аутентично.

Ранее создатели ленты говорили, что решили взять на роль Майкла его племянника, поскольку его стиль и его движения очень схожи с королём поп-музыки. Сам Джафар говорил, что для него честь играть своего дядю в кино.

Фото: Lionsgate

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Одну из ролей сыграет Майлз Теллер.

Премьера ленты состоится 18 апреля 2025 года.

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