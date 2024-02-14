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Стартовали съёмки третьего сезона «Белого лотоса»

Стартовали съёмки третьего сезона «Белого лотоса»
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Создатели третьего сезона сериала «Белый лотос» объявили о старте его съёмок. Они поделились фотографией хлопушки. Производство проходит в Таиланде.

Вместе с фото авторы шоу также выложили небольшое описание.

В «Белом лотосе» нас ждут незабываемые впечатления. Мы рады приветствовать новых гостей на нашем курорте в Таиланде.

Фото: HBO Max

Одну из ролей в третьем сезоне должен был сыграть Милош Бикович, но в итоге его заменили на Джулиана Костова.

Третий сезон «Белого лотоса», как и первые два, расскажет об отдыхе богатых людей в элитном отеле, но в этот раз в Таиланде. Первый сезон был посвящён жизни персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях, продолжение же рассказывало историю другой группы отдыхающих в отеле «Белый лотос» на Сицилии в Италии.

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