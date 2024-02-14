Дени Вильнёв никогда не покажет вырезанные сцены из «Дюны» и «Дюны 2»

В недавнем интервью изданию Collider Дени Вильнёв рассказал, что он вряд ли когда-то покажет зрителям вырезанные сцены из «Дюны» и «Дюны 2». Несмотря на то, что удалять что-то из ленты неприятно, это необходимо делать.

По словам Вильнёва, он иногда сам не верит, что вырезает хорошие фрагменты по каким-то причинам. Но всё же подобное делается к лучшему, считает постановщик.

Я твёрдо верю, что когда этого нет в фильме, оно мертво. Я убиваю то, что люблю, это больно. Иногда я удаляю кадры и говорю: «Не могу поверить, что вырезаю это». Это больно, поэтому я не могу вернуться после этого, создать Франкенштейна и попытаться оживить то, что я убил.

«Дюна 2» выйдет в кинотеатрах 1 марта. Третий фильм по задумке Вильнёва должен завершить основную трилогию.